Общество

«IT-куб.Псков» закрыт на карантин

Центр цифрового образования «IT-куб.Псков» закрыт на карантин с 14 марта на основании предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области и приказа комитета по образованию Псковской области, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Данная мера введена в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. IT-куб приостанавливает проведение образовательного процесса в очной форме с 14 марта до особого распоряжения.

В дистанционном формате занятия будут проводиться у групп «Яндекс Лицея» (первый и второй год обучения), а также групп Спортивного и Олимпиадного программирования. Подробная информация о формате проведения у педагогов групп.

У остальных групп занятия отменены.