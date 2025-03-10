Общество

Гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» построят в Гдовском округе

Гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс коттеджного типа «5 озёр» построят в Гдовском муниципальном округе. Проект обсудили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области сегодня, 13 марта. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Гостиничный комплекс будет расположен в экологически чистой зоне Гдовского района на лесном участке вблизи пяти озёр: Взглядово, Остроченко, Дубно, Пушно, Ямское.

Комплекс будет включать в себя ряд объектов:

Десять каркасных домов;

Административно-гостиничный корпус с кафе;

Банный комплекс (сауна);

Футбольное поле;

Волейбольная площадка;

Баскетбольная площадка;

Теннисный корт;

Крытое помещение фитнес-зала;

Помещение технического назначения.

«На границе участка находится гостиница советской постройки «Дубно» со спортивным залом, а также оборудованным пляжем на озере Дубно. В идею проекта входит создание условий для проведения летних сборов юных спортсменов. Начало строительства планируется уже в этом году и разделено на несколько этапов до 2030 года», - рассказал генеральный директор проекта Игорь Бортников.

Также он отметил, что гектар земли передадут спортивной школе «Олимп», на которой также планируется проведение спортивных сборов для хоккеистов.

По итогам заседания инвестиционное предложение одобрили.