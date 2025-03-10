Общество

Модернизацию швейного производства ООО «Кампотекс» проведут в Пскове

Модернизация складского комплекса на швейном производстве, закуп оборудования, закуп материалов и комплектующих для производства продукции швейного производства ООО «Кампотекс» осуществят в Псковской области за счёт инвестиций. Проект обсудили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области сегодня, 13 марта. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Благодаря работе с фондом инвестиционного развития Псковской области производство уже начало закуп швейного оборудования. В рамках проекта планирую увеличить выпуск продукции минимум на 12 тысяч единиц, внедрить новый ассортимент, увеличить количество сотрудников, особенно молодых специалистов.

В рамках собеседования было принято решение о рассмотрении возможности включения предприятия в нацпроект «Производительность труда».

Помимо этого, был рассмотрен проект модернизации производственного комплекса для заводов ЖБИ. Экономическая эффективность, которую планирует предприятие: дополнительные рабочие места - 13, окупаемость проекта - 84 месяца, дополнительные отчисления в областной бюджет - 9,5 миллионов рублей ежегодно.