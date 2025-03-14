Общество

На рынке труда Псковской области открыты около 70 вакансий для подростков

Кадровая служба Псковской области запускает инициативу по временной занятости подростков в летний период и в свободное от учебы время. Эта программа направлена на создание взаимовыгодных условий как для работодателей, так и для несовершеннолетних граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре занятости населения.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр занятости населения

Работодатели, которые официально трудоустраивают подростков, получают возможность задействовать рабочую силу для выполнения срочных и объемных задач, особенно в сезонных работах. В рамках программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» подростки знакомятся с рабочими профессиями, получают первые профессиональные навыки и адаптируются к трудовой деятельности.

Кроме того, за каждого трудоустроенного несовершеннолетнего государство выплачивает 2000 рублей в месяц за фактически отработанное время. Это дает возможность молодым людям попробовать свои силы на рынке труда, а также определиться с будущей карьерой и заработать деньги на свои цели.

За первый квартал 2024 года в регионе было трудоустроено 285 подростков, почти половина из которых работала в Великих Луках. Обычный срок трудоустройства составляет один месяц, но при желании гражданина возможны варианты на более длительный срок. Многие подростки активно ищут работу на время каникул, но есть и те, кто трудится в свободное от учебы время на протяжении всего года.

В феврале 2025 года в Пскове и Печорах уже трудоустроено 9 несовершеннолетних граждан, которые работают на крупных промышленных предприятиях и у частных мастеров. В Невеле до конца марта планируется трудоустройство 14 подростков. Кадровые центры ведут переговоры со школами и работодателями для организации трудоустройства юных сотрудников на весенние каникулы.

На данный момент на рынке труда Псковской области имеется около 70 предложений для несовершеннолетних, включая подсобные и разнорабочие вакансии в бюджетных организациях, а также должности официантов и вожатых в коммерческих структурах. Зарплата по этим направлениям составляет 22 000 рублей.

Каждый желающий несовершеннолетний, проживающий в Псковской области, может обратиться в ближайший кадровый центр для получения временной работы. Кадровая служба продолжает искать новые сферы для трудоустройства подростков, а работодатели могут проявить социальную ответственность и обеспечить себе кадровый резерв в будущем, обратившись к инспекторам кадровых центров.