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Общество

Кто не получит аттестат и как долго действительны результаты ЕГЭ

15.03.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Об особенностях системы образования для выпускников российских школ рассказали в Российской академии образования.


Фото: freepik

9-классникам м 11-классникам имеют право не выдать аттестат из-за проваленного ОГЭ или ЕГЭ.

По Закону «Об образовании в РФ» документы о среднем общем или об основном общем образовании выдаются лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (ГИА). Следовательно, единственным основанием для отказа в выдаче аттестата может быть получение неудовлетворительной оценки или получение недостаточного количества баллов при сдаче обязательных предметов по результатам ГИА.

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы, отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения» - говорится в приказе минпросвещения «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам».

Каких-либо иных причин для отказа в выдаче аттестата обучающемуся законом не установлено, сообщают в «Парламентской газете».

В 2025 году два предмета остаются обязательными для всех выпускников: русский язык и математика — базовая или профильная в зависимости от выбранного направления обучения. Минимального и максимального количества дополнительных предметов для сдачи на ЕГЭ закон не предусматривает. Выпускник может не сдавать ни одного, но может сдать все предметы, а их 13: физика, информатика и ИКТ, биология, химия, география, обществознание, история, литература, иностранные языки — английский, немецкий, французский, испанский, китайский.

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны в течение четырех лет, следующих за годом получения таких результатов. Следовательно, срок действия результатов ЕГЭ — пять лет, включая год сдачи экзаменов.

В настоящее время закон не предусматривает возможность продления результатов Единого государственного экзамена. Вместе с тем Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон «Об образовании», которые подразумевают исключение периода военной службы из срока действия результатов ЕГЭ. Этот законопроект призван быть дополнительной мерой поддержки российских военнослужащих. Таким образом, срок действия результатов ЕГЭ для этой категории будет дольше.

Источник: Псковская Лента Новостей
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