Общество

О вреде наркотиков беседуют с школьниками Псковского района

В Псковском районе проводится профилактическая операция «Чистое поколение» с 10 по 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.



Фото: ОМВД по Псковскому району

В рамках данной операции 14 марта в Родинской средней общеобразовательной школе с учениками были проведены антинаркотические лекции и беседы по разъяснению негативных последствий потребления наркотиков.

Мероприятия организованы в целях предупреждения и предотвращения незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, а также фактов вовлечения несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.