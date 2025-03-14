Общество

Реализацию региональной кадровой программы для участников СВО обсудил Михаил Ведерников

Ход реализации региональной кадровой программы «Герои земли псковской» обсудил губернатор Псковской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Заявочная кампания по участию в программе активно продолжается. Среди уже подавших документы можно отметить 63 действующих участников СВО, 47 ветеранов спецоперации и 10 людей, награжденных одним или несколькими орденами Мужества.

Для того чтобы как можно больше потенциальных участников были осведомлены о региональной программе, ведется активная информационная работа как на площадке регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», так и с помощью ведущих региональных СМИ.



Фото: сайт кадровой программы

Кроме того, корпоративная академия осуществляет целенаправленную работу по обработке обращений, поступающих через телефон горячей линии 122.

«Важно, чтобы у наших защитников Отечества, наших Героев была возможность достойно реализовать себя в гражданской жизни. Сделаем всё для этого» - сказал в завершение глава региона.