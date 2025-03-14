Общество

С вопросом о затоплении квартиры обратились в псковский юрцентр «Земляки»

Специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели очередные приёмы граждан в Пскове и Великих Луках. Об этом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в своих социальных сетях.



Фото: страница Александра Козловского ВКонтакте

В Пскове помощь получили два заявителя, с которыми продолжается работа. Подготовлено возражение для суда, а также исковое заявление в суд от пожилой женщины к соседке, которая её затопила и не компенсирует убытки.

В Великих Луках на приёме побывало восемь человек. Обращения касались договора социального найма, алиментных обязательств, жилищных вопросов, подготовки к судебному заседанию, наследственного права и взаимодействия с управляющей компанией.

Приемы граждан в юрцентре «Земляки» проходят каждую неделю. В Пскове в среду с 16:30 до 18:00. Адрес офиса – улица Некрасова, 29. В Великих Луках в четверг с 15:00 до 17:00. Прием ведется по адресу: улица Карла Либкнехта, 13А.