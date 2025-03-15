Общество

Псковским военным в зоне СВО вручили медали «Александр Невский с дружиной»

Бойцам 77-го гвардейского зенитного ракетного полка вручили региональные награды: медали «Александр Невский с дружиной» и почётные грамоты, сегодня, 16 марта. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

По поручению губернатора пункт временной дислокации посетил руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов, чтобы поддержать военнослужащих, отметить тех, кто отличился. Также бойцам передали письма поддержки от школьников из нескольких районов Псковской области.

«Военнослужащие полка с первого дня СВО находятся на линии боевого соприкосновения, ежедневно отражая ракетные удары и атаки с применением БПЛА», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что указом президента РФ 77-му полку присвоено почётное наименование «гвардейский». Полк сформирован в 2019 году, и это почти уникальный случай, когда подразделение отмечено в настолько короткие сроки.