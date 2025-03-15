Общество

Псковские работодатели за 4 года на 160% увеличили число рабочих мест рядом с домом работника - аналитики

Анализ рынка труда, проведённый аналитиками hh.ru, показал значительный рост числа вакансий, предлагающих работу недалеко от места проживания сотрудников. За прошедший год количество таких предложений увеличилось на 32%, достигнув отметки в 734 тыс. вакансий. Это свидетельствует о стремлении работодателей учитывать интересы работников, сокращая время, затрачиваемое на дорогу до рабочего места.

Особенно заметен этот тренд в Псковской области: число вакансий с возможностью работы вблизи дома выросло на 21% за последний год, составив более 2,5 тыс. предложений. В сравнении с 2020 годом, когда в регионе было доступно всего около 1 тыс. таких вакансий, наблюдается рост на 160%. Этот рост отражает общую тенденцию на рынке труда.

Наиболее активны в предоставлении удобных условий трудоустройства компании из розничной торговли, на долю которых приходится 58% всех подобных вакансий. За прошедшие четыре года именно эта сфера стала предлагать работу рядом с домом значительно чаще. В меньшей степени такие предложения поступают от работодателей в сферах логистики (9%), ИТ (8%) и ресторанно-гостиничного бизнеса (3%).

Однако стоит отметить, что есть отрасли, где работа вблизи дома практически не предоставляется. К ним относятся искусство и культура, добывающая отрасль и тяжёлое машиностроение.

Руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова подчеркнула важность критерия близости работы к дому для многих соискателей. Исследования показывают, что от 30 до 50% кандидатов считают этот фактор значимым. Эта тенденция усиливается после пандемии COVID-19, когда люди начали ценить своё личное время ещё больше. Например, согласно опросу hh.ru, 44% респондентов предпочли бы тратить на дорогу до работы не более получаса, а 42% — не более часа.