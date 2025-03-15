Общество

Умер депутат Собрания Стругокрасненского округа Александр Амосов

Депутат Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа Александр Амосов умер на 68-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципального округа.

Фото: администрация Стругокрасненского муниципального округа

Александр Амосов родился 31 августа 1957 года в деревне Теребуни Стругокрасненского района. Вся его трудовая деятельность была неразрывно связана с родным районом. Он активно участвовал в общественной жизни района и несколько созывов занимал должности депутата в сельских поселениях «Хрединская волость» и «Новосельская волость», а также являлся депутатом районного Собрания депутатов.

«Александр Глебович был примером для подражания и истинным лидером, пользующимся заслуженным авторитетом как среди жителей, так и среди своих коллег. Его доброта, отзывчивость и активная жизненная позиция оставили заметный след в сердцах многих. Мы будем помнить Александра Глебовича как человека, посвятившего свою жизнь служению обществу и своим землякам. Глубоко скорбим, выражаем искреннее соболезнование родным и близким Амосова Александра Глебовича», - сказали в администрации.