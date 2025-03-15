Общество

47 место заняла Псковская область в рейтинге цифровой трансформации

Псковская область в рейтинге цифровой трансформации Минцифры России по итогам 2024 года поднялась сразу на 25 позиций и занимает 47 место среди регионов. Это третий показатель по динамике роста в РФ. Итоги цифровой трансформации региона и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» губернатор Псковской области Михаил Ведерников проанализировал на рабочей встрече с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном правительстве.

Фотографии: правительство Псковской области

Псковская область поступательно проводит цифровизацию всех отраслей экономики. Виталий Рахманов сообщил, что по итогам прошлого года оценка показателя «цифровой зрелости» в регионе составила более 80%. В разрезе каждой отрасли наблюдается положительная динамика.

«Показатель в сфере образования составляет 93%, внедрены шесть тематических сервисов. Наша цифровая образовательная среда входит в единый федеральный стандарт. Многие регионы, в том числе и новые, пользуются нашим программным обеспечением», — сказал Виталий Рахманов.

Кроме того, в образовании функционирует и витрина данных. Это цифровая база, в которой содержатся данные об учащихся школ и колледжей региона. Псковская область стала первым регионом в стране, который вывел витрину на единую цифровую платформу «ГосТех».

Еще одним подспорьем для развития цифровой среды в регионе стал нацпроект «Цифровая экономика», продолжением которого выступил нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация». На территории Псковской области реализовано пять региональных проектов.

«Высокоскоростной проводной доступ в Интернет получили более 600 социально значимых учреждений в регионе. В части информационной безопасности обеспечена защита всех объектов критической инфраструктуры, которые полностью перешли на отечественные решения в части защиты информации. Была внедрена мера поддержки для аккредитованных ИТ-компаний Псковской области», — продолжил начальник профильного управления.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное направление» удалось существенно увеличить количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Их число на данный момент достигает почти 100. На портале Госуслуг зарегистрировано порядка 400 тысяч граждан Псковской области. При этом 30 тысяч заявлений на получение государственных и муниципальных услуг подается ежегодно.

Михаил Ведерников уточнил, какие задачи стоят перед регионом в рамках нового нацпроекта.

Виталий Рахманов сообщил, что Псковской области предстоит актуализировать стратегию цифровой трансформации, повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, развивать экосистему цифровых сервисов для населения, завершить переход на использование исключительно отечественного программного обеспечения, а также способствовать активному применению искусственного интеллекта в большинстве отраслей экономики и социальной сферы.

Участники встречи также обсудили реализацию проекта по модернизации Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и развитие программно-аппаратного комплекса «Безопасный город». Так, количество камер в регионе за 2024 год увеличилось в 1,5 раза, на текущий момент их насчитывается более 650. В этом году запланировано разработать комплекс средств автоматизации, установить дополнительные камеры в Пскове и на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях в Печорах, Опочке и Порхове.

«Работа серьезная и важная. Взяты хорошие темпы. Их нужно не снижать. Если где-то будут вопросы, требующие моего непосредственного участия — в любое время буду подключаться», — подытожил Михаил Ведерников по итогам встречи.