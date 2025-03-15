Общество

Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ

37-летний житель Гдова, ранее приговорённый к обязательным работам за нарушение общественного порядка, не исполнил судебное предписание в отведённый срок. Судебный пристав составил девять протоколов по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания наказания»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судья рассмотрел представленные материалы и вынес решение о назначении мужчине административного ареста на семь суток.

«Этот случай служит примером неотвратимости ответственности за неисполнение судебных решений», - отметили приставы.