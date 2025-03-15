Олег Пономаренко рекомендован на должность председателя Гдовского районного суда

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Квалификационной коллегией судей Псковской области даны рекомендации следующим кандидатам:
- на должность председателя Гдовского районного суда на шестилетний срок полномочий рекомендован Олег Пономаренко;
- на должность заместителя председателя Псковского районного суда на шестилетний срок полномочий рекомендован Евгений Радов;
- на должность судьи Арбитражного суда Псковской области рекомендован Антон Тимаев.