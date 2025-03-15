Олег Пономаренко рекомендован на должность председателя Гдовского районного суда

Пожар в гараже задел жилой дом в псковском садоводстве «Пристань-2»

Кровлю продолжают восстанавливать в псковской церкви Николы со Усохи

Автомобиль ГАЗ горел на улице Стахановской в Пскове

Утренние авиарейсы из Пскова в Москву могут возобновиться с 24 марта

Движение на красный сигнал светофора привело к ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

Умер депутат Собрания Стругокрасненского округа Александр Амосов

Мотоциклиста без прав осудили за смертельное ДТП в Локнянском районе

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ объявил о сложении полномочий в знак протеста против действий обкома