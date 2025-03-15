Общество

Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы

Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке 19 марта законопроект об установлении 9 августа - даты окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

«Законопроект обсудим в приоритетном порядке. Будем предлагать рассмотреть его в первом чтении и в целом в среду, 19 марта», - сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы отмечал, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы является данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины и всего мира от фашизма, пишет РИА Новости.