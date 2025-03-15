Общество

Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков

Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков скончался на 58-м году жизни, сообщил Мичуринский драматический театр на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Мичуринский драматический театр / «ВКонтакте»

«После тяжелой болезни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года», — сообщили в театре.

Смерть наступила накануне, 16 марта. Прощание состоится 18 марта, в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре. Похоронят Мещерякова на городском кладбище.

Среди известных постановок с участием Мещерякова театр выделяет «Вишневый сад», «Грозу», «Когда Спящий проснется», «Приключения Фунтика» и многие другие. Актер также снимался в телесериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе».