Общество

Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, в проектах АНО «Россия – страна возможностей» за 6 лет приняли участие более 104 тысяч жителей Псковской области.

Например, в прошлом году в «Большой перемене» псковские студенты выиграли 17 дипломов I и II степени. Сотрудники правительства области проходят обучение на базе мастерской управления «Сенеж».

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Подписанное соглашение позволит применять новые форматы по поддержке талантливой молодёжи и управленцев. Первым нашим совместным проектом станет реализация региональной программы "Герои земли Псковской" для участников специальной военной операции», - отметил Михаил Ведерников.