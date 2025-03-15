Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Эхо несостоявшегося теракта
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Снять проклятие
 
 
 
ещё Общество 15.03.2025 11:240 Стартовало голосование за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», в котором участвует кошка из Пскова 17.03.2025 23:160 Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве 17.03.2025 22:060 Мемориал в псковской деревне Ершово отремонтируют при устройстве Вечного огня 17.03.2025 21:050 Школы Куньинского района переходят на «дистанционку» с 18 марта 17.03.2025 20:440 Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков 17.03.2025 20:400 Большинство респондентов ПЛН выступает за крупные штрафы за нарушение запрета выхода на лед
 
 
 
Самое популярное 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом 16.03.2025 15:200 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве

17.03.2025 23:16|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, в проектах АНО «Россия – страна возможностей» за 6 лет приняли участие более 104 тысяч жителей Псковской области. 

Например, в прошлом году в «Большой перемене» псковские студенты выиграли 17 дипломов I и II степени. Сотрудники правительства области проходят обучение на базе мастерской управления «Сенеж». 

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Подписанное соглашение позволит применять новые форматы по поддержке талантливой молодёжи и управленцев. Первым нашим совместным проектом станет реализация региональной программы "Герои земли Псковской" для участников специальной военной операции», - отметил Михаил Ведерников. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 19 человек
17.03.2025, 23:160 Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве 17.03.2025, 22:250 На фасадах Троицкого собора в Пскове продолжается установка лесов 17.03.2025, 22:181 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  17.03.2025, 22:060 Мемориал в псковской деревне Ершово отремонтируют при устройстве Вечного огня
17.03.2025, 21:470 Десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» завершился в Печорах и Пскове 17.03.2025, 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025, 21:220 Момент столкновения на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 17.03.2025, 21:130 Белый дом: Россия и США как никогда близки к достижению мира на Украине
17.03.2025, 21:100 Выставка живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» откроется 21 марта 17.03.2025, 21:050 Школы Куньинского района переходят на «дистанционку» с 18 марта 17.03.2025, 20:440 Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков 17.03.2025, 20:400 Большинство респондентов ПЛН выступает за крупные штрафы за нарушение запрета выхода на лед
17.03.2025, 20:150 На Октябрьской площади в Пскове произошло ДТП 17.03.2025, 19:520 ТОСы Пушкиногорского района подали на областной конкурс 15 заявок 17.03.2025, 19:440 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ. ВИДЕО 17.03.2025, 19:320 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит в Пскове. ФОТО
17.03.2025, 19:190 Иван Белугин: ТОСы — настоящая сила, способная менять облик населенных пунктов 17.03.2025, 19:140 Коллектив псковского противотуберкулезного диспансера отмечен почетной грамотой губернатора 17.03.2025, 19:060 Более 150 человек посетили «Арт-день» в историко-краеведческой библиотеке Пскова 17.03.2025, 18:580 «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ. ВИДЕО
17.03.2025, 18:470 В Пскове названы имена победителей конкурса ораторского мастерства Oratio 17.03.2025, 18:310 Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи 17.03.2025, 18:210 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ 17.03.2025, 18:070 До -8 градусов прогнозируют в Псковской области 18 марта
17.03.2025, 18:051 Реплика Константина Калиниченко: Транспортная недоступность 17.03.2025, 18:030 Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы 17.03.2025, 17:510 «Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа. ВИДЕО 17.03.2025, 17:380 Иван Белугин: Мы готовы в будущем трудоустроить перспективных и готовых к муниципальной службе ветеранов СВО
17.03.2025, 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 марта 17.03.2025, 17:130 Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» защитили свои проекты 17.03.2025, 17:000 Дмитрий Мельников: Завод «АВАР» готов работать с военнослужащими, которые вернутся из зоны СВО 17.03.2025, 16:520 Псковские политики и социальные сети: кто кого?
17.03.2025, 16:510 Олег Пономаренко рекомендован на должность председателя Гдовского районного суда 17.03.2025, 16:511 Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян 17.03.2025, 16:500 Концертный хор Петербурга выступил в Пскове с произведениями Сергея Рахманинова 17.03.2025, 16:340 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников
17.03.2025, 16:210 Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 17.03.2025, 16:200 Гражданина Узбекистана оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 17.03.2025, 16:170 На молодёжные проекты в сфере патриотического воспитания псковичи могут получить до 100 тысяч рублей 17.03.2025, 16:140 Отборочные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Пскове
17.03.2025, 16:060 Границы порядка 800 объектов уточнят в Новоржевском округе 17.03.2025, 16:030 Псковские каратисты завоевали медали на турнире «Цветные пояса» в Петербурге 17.03.2025, 16:000 Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян 17.03.2025, 15:580 В РФ появится платформа обмена данными между спутниками и дронами
17.03.2025, 15:460 Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ 17.03.2025, 15:350 Вопрос пенсионного обеспечения педагогов обсудят в Собрании 17.03.2025, 15:260 Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО 17.03.2025, 15:120 Руководитель МКУ Пскова «Специализированный заказчик» избавился от приставки и. о.
17.03.2025, 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025, 15:070 Жителя Челябинской области осудили за хищение денег у великолукских пенсионеров 17.03.2025, 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник 17.03.2025, 14:570 Свалку вблизи сквера на Сиреневом бульваре в Пскове ликвидируют до 21 марта
17.03.2025, 14:540 В семи городах России пройдет идеятон от Т1 для студентов ИТ-специальностей 17.03.2025, 14:491 Алексей Севастьянов: Некоторые памятники из перечня ОКН в регионе давно не существуют физически 17.03.2025, 14:370 Более 120 участников собрал Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета 17.03.2025, 14:200 Расчистку просек проведут почти на 200 гектарах в Новоржевском округе 
17.03.2025, 14:160 День рождения Николая Римского-Корсакова отметят в музее-усадьбе в Вечаше 17.03.2025, 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова 17.03.2025, 14:040 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия 17.03.2025, 14:030 Т1 Облако расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI
17.03.2025, 13:530 Староста стругокрасненской деревни Ровное Юрий Пупырев ушел из жизни 17.03.2025, 13:520 Напротив сквера на Сиреневом бульваре в Пскове образовались несанкционированные свалки 17.03.2025, 13:360 Две псковские школьницы участвуют в финале олимпиады по избирательному праву «Софиум» 17.03.2025, 13:240 Псковичи стали лауреатами конкурса камерных ансамблей «Струны Орфея» в Минске
17.03.2025, 13:200 Любовь Трифонова: Отопительный сезон в Новоржевском округе прошел сложно, но стабильно 17.03.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ 17.03.2025, 13:030 Молодые соискатели из Пскова назвали топ-3 полезных навыков в работе 17.03.2025, 12:570 «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ
17.03.2025, 12:560 Совет по молодежной политике Пскова продолжает отбор кандидатов в свой состав 17.03.2025, 12:510 За неделю в Псковской области выявлено 28 нетрезвых водителей 17.03.2025, 12:480 В Пскове выбирают подрядчика для проведения ремонта Красноармейской набережной 17.03.2025, 12:461 Алексей Несмашный: В части секций культуры и спорта пока не принято решение о переводе на «дистант»
17.03.2025, 12:340 Удой на одну корову в Псковском районе увеличился на 3,5 кг 17.03.2025, 12:270 Учреждения дополнительного образования Пскова переходят на дистанционное обучение 17.03.2025, 12:260 Подозреваемого в краже спиртного задержали в псковском кафе 17.03.2025, 12:210 В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru