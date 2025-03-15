Общество

Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза за год

Мощность кибератак типа DDoS на российские структуры выросла в 3,5 раза за 2024 год в сравнении с показателями 2023 года, сообщили в группе компаний «Солар» (дочерняя структура «Ростелекома»).

В соответствии с данными компании, в течение всего 2024 года наблюдался рост. Эксперты связывают это с тем, что в распоряжении хакеров, осуществляющих свою деятельность против Российской Федерации, оказались более мощные ботнеты. Мощность ботнетов оценивается по нескольким параметрам, включая объем (биты в секунду), скорость (пакеты в секунду) и количество запросов в секунду.

В 2024 году было зафиксировано, согласно данным «Солара», 508 тыс. DDoS-атак на российские структуры — почти вдвое больше, чем в 2023 году, однако в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году, пишет ТАСС.

Максимальная продолжительность атаки сократилась в восемь раз в сравнении с 2023 годом, составив 36 дней. «Это говорит о том, что хакеры сконцентрировались на поиске организаций без полноценной защиты, для которых мощные атаки нанесут максимальный ущерб», — предположили специалисты.