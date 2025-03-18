Общество

Псковича наказали за поднятую «закладку» в СНТ «Пристань-1»

Псковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Пскова, ранее судимого за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Согласно материалам дела, мужчина через интернет приобрел наркотическое средство (N-метилэфедрон) массой 1,66 грамма для личного потребления. После оплаты он получил фото и описание тайника-закладки. Прибыв к СНТ «Пристань-1» в Псковском районе, обнаружил и забрал содержимое. Однако при попытке покинуть место с наркотическим средством его задержали сотрудники правоохранительных органов на автобусной остановке, наркотик изъяли.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 10 000 рублей.