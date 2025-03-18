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Общество

Росгвардия и духовенство провели в Пскове встречу в преддверии Дня войск национальной гвардии

18.03.2025 14:35|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в Пскове состоялась рабочая встреча представителей Росгвардии и духовенства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов встретился с делегацией синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, которую возглавил заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией иерей Роман Богдасаров.

В ходе встречи, в которой также принял участие ответственный за взаимодействие с ведомством на региональном уровне представитель военного духовенства города Пскова иерей Виталий Гук, клирик храма Успения Божией Матери с Парома, стороны обсудили планы совместной работы на ближайшую перспективу и поделились идеями дальнейшего сотрудничества.

 

Кроме того, делегация организовала духовно-просветительские занятия для личного состава Росгвардии. Священнослужители рассказали росгвардейцам о православных традициях, святых покровителях воинов и случаях несения службы вне пунктов постоянной дислокации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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