Общество

Более 30 рыбаков удалось спасти от гибели в Псковской области — МЧС

Более 30 рыбаков удалось спасти от гибели при выходе на лед в Псковской области, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По нашим подсчетам, удалось спасти более 30 человек, причем спасали спасатели, пожарные, случайные люди, работники муниципалитетов, главы участвовали в спасении», - поделился Сергей Лаврухин.

Начальник ведомства пояснил, что у людей в тот момент сформировалась сильная гражданская ответственность.