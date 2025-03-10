Происшествия

Отец и сын погибли на зимней рыбалке в Псковской области

Отец и сын погибли на зимней рыбалке в Псковской области, нарушив запрет выхода на лед, об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Самое большое количество погибших пришлось на 8, 9, 10 марта», - сказал Сергей Лаврухин.

Начальник ведомства отметил, что на момент 8 марта во всех муниципалитетах области действовал запрет выхода на лед, поэтому все, кто выходил на него, нарушали запрет.

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«Много рыбаков было с юга области, кто-то приезжал с Белоруссии. Случались и такие трагические ситуации, погибли отец и сын. Но хочу отметить, что все были опытными рыбаками, с многолетним стажем», - подчеркнул Сергей Лаврухин.

Напомним, 19 рыбаков погибли в Псковской области в период с 8 по 11 марта.