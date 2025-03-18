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Общество

93% лесов Псковской области охвачены системой «Лесохранитель»

18.03.2025 17:53|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи принял участие во всероссийском совещании по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

В новости использованы фотографии пресс-службы правительства РФ

Заседание во вторник, 18 марта, прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В мероприятии приняли участие все ответственные федеральные ведомства — Минприроды, МЧС, Росгидромет, Росводресурсы и Рослесхоз, а также руководители субъектов Российской Федерации.

«Безусловно, регионы должны были провести соответствующий анализ и к новому сезону готовиться с учетом накопленного опыта. Отмечу, что в документах стратегического планирования прописан ориентир о необходимости ликвидации регионами не менее 80% пожаров в первые сутки после обнаружения. Считаю важным акцентировать внимание: если сразу не жалеть силы и средства на тушение пожаров в нужном объеме — это залог успеха. Уже второй год действует так называемая светофорная схема тушения пожаров, подразумевающая разные уровни реагирования в зависимости от сложности и продолжительности возгораний», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер обратил внимание регионов на необходимость усиления контроля за исключением сельхозпалов, а также за их своевременным тушением в случае возгораний. Им также необходимо обеспечить защиту населенных пунктов, подверженных угрозе перехода ландшафтных пожаров.

Псковская область неоднократно входила в число лучших регионов по скорости тушения лесных пожаров. В этом году в Псковской области установление пожароопасного сезона прогнозируется с 1 апреля. Для профилактики возгораний сухой травы будет проведен комплекс превентивных мероприятий. Кроме того, в текущем году запланированы уход и прочистка более 5,2 тысячи км противопожарных минерализованных полос, устройство новых противопожарных полос, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, благоустройство зон отдыха граждан в лесах.

В настоящее время в Псковской области успешно функционирует региональная диспетчерская служба по мониторингу пожарной опасности в лесах. Благодаря системе «Лесохранитель» наблюдением охвачено более 93% от общей территории лесного фонда. Полностью готовы к работе специализированная техника и средства пожаротушения. В рамках национального проекта «Экология» в 2024 году в регионе завершена масштабная работа по полному укомплектованию техникой областного Противопожарного лесного центра. Только в прошлом году на приобретение лесопожарной техники из средств федерального бюджета выделено более 94 млн рублей.

Еще одна тема совещания касалась прохождения паводка. Регионам поручено обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, проверить готовность ливневых систем и подмостовых пространств, продолжать работу по установлению зон затопления и разработке планов по защите этих территорий. В Псковской области, по оценкам специалистов, весеннее половодье ожидается раннее, затяжное, многопиковое, но не высокое, чуть ниже нормы. Мониторинг обстановки осуществляется 11-ю постоянно действующими гидрологическими постами. На территории региона выполняется план противопаводковых мероприятий. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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