Общество

Т1 Иннотех разработал LLM-агент для анализа цен в закупках

Т1 Иннотех разработал LLM-агент для анализа цен в закупках. Модуль «Витрина цен» теперь обрабатывает данные с помощью нейросетей: категоризирует товары и автоматически выделяет их наименования и характеристики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1, анализ исторических данных компании позволяет оценить эффективность закупок и оптимизировать работу с конкретными поставщиками.

«Витрина цен» не требует изменений бизнес-процессов и готова к интеграции с учетными системами (SAP, 1С). Сейчас новый инструмент работает с материальными товарами, но в перспективе будет анализировать услуги за счет расширения источников поступления данных о закупках (PDF, Word).

Внедрение модуля «Витрина цен» сделает ненужным ручной поиск данных, соберет всю информацию о закупках в одном месте и сократит затраты за счет выявления ценовых отклонений, например, по регионам или поставщикам. Особенно полезен будет для финансовых, производственных, энергетических, нефтяных, розничных и оптовых компаний.