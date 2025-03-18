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Общество

Т1 Иннотех разработал LLM-агент для анализа цен в закупках

18.03.2025 17:03|ПсковКомментариев: 0

Т1 Иннотех разработал LLM-агент для анализа цен в закупках. Модуль «Витрина цен» теперь обрабатывает данные с помощью нейросетей: категоризирует товары и автоматически выделяет их наименования и характеристики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1, анализ исторических данных компании позволяет оценить эффективность закупок и оптимизировать работу с конкретными поставщиками.

«Витрина цен» не требует изменений бизнес-процессов и готова к интеграции с учетными системами (SAP, 1С). Сейчас новый инструмент работает с материальными товарами, но в перспективе будет анализировать услуги за счет расширения источников поступления данных о закупках (PDF, Word).

Внедрение модуля «Витрина цен» сделает ненужным ручной поиск данных, соберет всю информацию о закупках в одном месте и сократит затраты за счет выявления ценовых отклонений, например, по регионам или поставщикам. Особенно полезен будет для финансовых, производственных, энергетических, нефтяных, розничных и оптовых компаний.

«Новый модуль "Витрина цен" значительно расширил возможности "Энва.Закупки". Если ранее сотрудники вынуждены были вручную искать информацию о закупках в договорах, проверять данные в таблицах и проводить сверку стоимости, то “Витрина цен” решает эту проблему, делая доступ к истории закупок простым и удобным», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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