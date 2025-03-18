Общество

В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

В России предлагают ввести миллионные штрафы за рекламу азартных игр (онлайн-казино) в интернете, а также установить отдельную административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Поправки в КоАП РФ подготовил глава комитета Госдумы по молодежной политике от фракции «Единая Россия» Артем Метелев.

Отдельной ответственности за нарушение закона для игорного бизнеса сегодня не предусмотрено. Хотя в КоАП РФ есть нормы, которые регулируют правила показа рекламы в целом. В том числе штрафы установлены за нарушение требований к рекламе лекарственных средств, кредитных и микрофинасовых, а также других организаций.

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что в РФ уже несколько лет подряд фиксируется неуклонный рост пациентов с диагнозом «Патологическое влечение к азартным играм». Об этом свидетельствуют данные «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» Минздрава, пишут «Известия».

В связи с этим Артем Метелев предлагает ужесточить законодательство, в том числе ввести ввести в КоАП новую норму о наказании за рекламу нелегальных азартных игр (онлайн-казино) в интернете. Согласно документу, штрафы с конфискацией оборудования для граждан по ней составят от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, для юрлиц — от 5 до 7 млн рублей.

По словам Артема Метелева, введение наказания объясняется тем, что зачастую действия стримеров и блогеров невозможно однозначно квалифицировать как рекламу. К примеру, когда они размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши, такие действия формально невозможно отнести к рекламе, однако фактически они позволяют приводить новых игроков к нелегальным организаторам азартных игр, поясняет депутат.