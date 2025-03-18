Общество

Второй этап конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошел в Пскове

В правительстве Псковской области состоялся второй итоговый этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий». В нем приняли участие 13 муниципальных служащих из 12 муниципальных образований — Пскова, Новосокольнического, Куньинского, Островского, Великолукского, Опочецкого, Стругокрасненского, Порховского, Невельского, Дновского, Пыталовского, Красногородского муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во втором этапе допущенные к состязанию муниципальные служащие прошли тестирование на знание законодательства, основ грамматики, а также решали представленные комиссией задания.

Для оценки конкурсантов на заседание были приглашены эксперты из Псковского государственного университета, Псковского образовательного центра СЗИУ РАНХиГС, органов власти Псковской области по направлениям «экономика», «жилищно-коммунальное хозяйство», «образование», «спорт».

Напутствуя участников на успешное решение задач, заместитель председателя конкурсной комиссии — начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова отметила, что это не конкурс соперничества, а оценка групповой, командной работы, где главный девиз: «Команды муниципалитетов — объединяйтесь!».

«Чувство плеча, взаимопомощь, товарищеская выручка при решении заданий — важные качества муниципального служащего, и в командной работе вам предстоит это продемонстрировать», — подчеркнула Елена Тимашова, обращаясь к участникам.

Члены конкурсной комиссии и эксперты оценивали логичность и аргументированность выступления участников, четкость их ответов на вопросы и ораторское мастерство. Имена победителей конкурса будут объявлены в преддверии Дня местного самоуправления, который традиционно отмечается 21 апреля. Лучшие муниципальные служащие будут награждены знаками отличия и денежными премиями.

Участники второго этапа конкурса, не вошедшие в число победителей, но ярко продемонстрировавшие свои профессиональные знания, коммуникабельность, умение сориентироваться в нестандартной ситуации, будут отмечены со стороны профильных комитетов.

Напомним, региональный конкурс «Лучший муниципальный служащий» проходит в Псковской области в пятый раз с целью повышения престижа муниципальной службы и выявления служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности. Конкурс проводится в двух конкурсных группах категории «руководители» и «специалисты».

Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов конкурса.

За время проведения конкурса победителями стали муниципальные служащие из 20 муниципальных образований Псковской области.

В 2025 году подано на участие в конкурсе 22 заявки из 17 муниципальных образований.