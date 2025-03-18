Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при трудоустройстве

Мошенники стали обманывать россиян, желающих устроиться на работу, от имени «работодателя». Они предлагают оформить в банке зарплатную карту, привязав к ней «корпоративный» номер. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

«Проходите дистанционно небольшое собеседование — и вам предлагают срочно оформлять себе карточку в банке, чтобы присылать на нее зарплату», — рассказал он в Telegram-канале ОП.

По словам Холодова, мошенники уговаривают жертв указать в банке определенный номер «корпоративного» телефона, передает RT.

«Телефон мошенников привязывается к банковскому счету, потом они устанавливают доступ в личный кабинет и берут на вас кредит через этот банк», — объяснил он.