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Общество

День Земли отмечают 20 марта

20.03.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

День Земли — это международный праздник, который отмечается 20 марта по инициативе ООН. В календаре праздников существует два Дня Земли: сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй отмечается 22 апреля. Первый День имеет миротворческую и гуманистическую направленность, а второй — экологическую.

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена ООН в 1971 году, так как на это время приходится день весеннего равноденствия — момент, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития. В обращении ООН говорится: «День Земли — это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

Основателем этого праздника считается известный американский общественный деятель Джон Мортон. В 1840-х годах он развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. Став секретарем Территории Небраска в 1872 году, он предложил установить день, посвященный озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярным. В течение первого Дня жители штата высадили около миллиона деревьев, и вскоре их инициатива переросла в общественное движение.

Современная традиция празднования Дня Земли именно в день весеннего равноденствия была заложена американским бизнесменом и издателем Джоном Макконеллом, который также считается создателем флага Земли. В 1969 году он представил проект празднования Дня на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды. Его идея была поддержана генеральным секретарем ООН и другими мировыми лидерами и распространилась по всему миру.

Так, начиная с 1970 года, праздник с общей идеей охраны окружающей среды под названием День Земли стал общенациональным в США, а затем и всемирным, с каждым годом получая все более широкую международную поддержку.

В течение первого Дня жители штата высадили около миллиона деревьев, и вскоре их инициатива переросла в общественное движение (Фото: Pavel L Photo and Video, по лицензии Shutterstock.com).

Сегодня День Земли — это всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как природоохранных и экологических, так и миротворческих. К этому движению могут присоединяться любые люди, группы и организации. Это не столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, о взаимоотношениях человека и окружающего мира.

Среди наиболее популярных мероприятий в деле защиты и благоустройства окружающей среды, проводимых в этот день в разных уголках планеты, — это экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц и территорий в городах, посадка деревьев и остановка автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, культурные акции и концерты…

Также стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непременно принято в течение одной минуты звонить в Колокол Мира. Этот колокол является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Смысл этой церемонии — чтобы в течение этой минуты люди подумали о том, как сохранить планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и частью Земли.

Первый Колокол Мира (Peace Bell) был отлит в 1954 году в знак памяти о трагедии японских городов, переживших ядерную бомбардировку, и установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных детьми всех континентов, в него также вплавлены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». Затем подобные колокола начали устанавливать и в других странах — Японии (1954), Германии, Польше, Турции (1989), Мексике (1990), Австралии (1992), Монголии (1993), Канаде (1996), Бразилии (1997), России, Аргентине (1998), Эквадоре (1999), Узбекистане (2003) и других странах.

Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями можно решать глобальные экологические и социальные проблемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот праздник активно поддерживают космонавты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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