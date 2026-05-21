ТОСы в Псковском регионе объединяют более 170 тысяч граждан

День территориального общественного самоуправления отмечается сегодня, 21 мая. В Псковском регионе работают 1004 ТОСа, которые объединяют более 170 тысяч граждан, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

«В нашем регионе успешно работают 1004 ТОСа, которые объединяют более 170 тысяч активных граждан. Это люди, которые вместе с семьями, соседями и единомышленниками берут в свои руки развитие дворов, улиц и целых населённых пунктов. У нас есть отличные примеры, когда ТОС планирует развитие территории на год вперёд, а муниципалитет выстраивает свою работу, опираясь на предложения общественников. Это эффективное партнерство, которое органично дополняет систему местного самоуправления», — комментирует Михаил Ведерников.



Сегодня Михаил Ведерников работает в Новоржевском и Пушкиногорском районе. В планах у него посещение объектов, а также встреча с местными активистами, где он обсудит совместную деятельность, форму поддержки ТОСов и перспективные направления развития движения.