ТОСы в Псковском регионе объединяют более 170 тысяч граждан

День территориального общественного самоуправления отмечается сегодня, 21 мая. В Псковском регионе работают 1004 ТОСа, которые объединяют более 170 тысяч граждан, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.
Фотографии: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Max
Сегодня Михаил Ведерников работает в Новоржевском и Пушкиногорском районе. В планах у него посещение объектов, а также встреча с местными активистами, где он обсудит совместную деятельность, форму поддержки ТОСов и перспективные направления развития движения.
