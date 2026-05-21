 
Общество

ТОСы в Псковском регионе объединяют более 170 тысяч граждан

0

День территориального общественного самоуправления отмечается сегодня, 21 мая. В Псковском регионе работают 1004 ТОСа, которые объединяют более 170 тысяч граждан, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Max

«В нашем регионе успешно работают 1004 ТОСа, которые объединяют более 170 тысяч активных граждан. Это люди, которые вместе с семьями, соседями и единомышленниками берут в свои руки развитие дворов, улиц и целых населённых пунктов. У нас есть отличные примеры, когда ТОС планирует развитие территории на год вперёд, а муниципалитет выстраивает свою работу, опираясь на предложения общественников. Это эффективное партнерство, которое органично дополняет систему местного самоуправления», — комментирует Михаил Ведерников.  
 


Сегодня Михаил Ведерников работает в Новоржевском и Пушкиногорском районе. В планах у него посещение объектов, а также встреча с местными активистами, где он обсудит совместную деятельность, форму поддержки ТОСов и перспективные направления развития движения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026