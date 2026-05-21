Третий этап благоустройства набережной реки Щировки реализуют в Стругах Красных

С ходом благоустройства общественной территории на набережной реки Щировки на улице Советской в Стругокрасненском муниципальном округе ознакомился депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Депутат осмотрел территорию вместе с главой округа Александром Волковым, председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, а также участниками предварительного голосования партии «Единая Россия» Антоном Морозом и Дмитрием Мельцером.

«Этот проект — хороший пример того, как благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и активному участию жителей можно поэтапно менять общественные пространства», — отметил Александр Козловский.

Парламентарий напомнил, что преображение набережной началось еще в 2024 году. Тогда здесь появились освещение, пешеходные дорожки, ограждения, скамейки и урны. В 2025 году работы продолжились — на территории установили детскую игровую площадку.

Сейчас реализуется уже третий этап благоустройства. Работы предусматривают комплексное развитие всей территории: ремонт лестниц и мостовых сооружений, установку современного освещения и систем видеонаблюдения, обновление покрытий, создание новых мест отдыха, а также размещение детских и спортивных площадок.

Все эти годы объект становился победителем народного голосования. И сегодня парк на берегу реки Щировки вновь участвует во всероссийском голосовании за объекты благоустройства — уже как следующий этап развития территории в 2027 году.

 

В перспективе это пространство должно стать полноценной зоной семейного отдыха и площадкой для проведения культурных и массовых мероприятий. В рамках следующего этапа планируются дальнейшее благоустройство территории, устройство брусчатых покрытий, установка скамеек, урн, цветников, а также озеленение и приведение в порядок прибрежной зоны.

«Такие проекты особенно важны для небольших муниципалитетов, потому что они создают современные и комфортные общественные пространства, востребованные у жителей всех возрастов», — резюмировал Александр Козловский.
