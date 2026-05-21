Псковичам рассказали, при каких нарушениях сна стоит обратиться к врачу

Частые ночные пробуждения могут быть сигналом о проблемах с гигиеной сна. Основные причины: световое и шумовое загрязнение, неоптимальная температура, неудобные матрас или подушка, кофе и чай после обеда, поздние плотные ужины, употребление алкоголя, курение и использование гаджетов перед сном, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Рекомендации, как сделать сон более качественным: выбрать хороший матрас и подушку, проветривать и зашторивать комнату перед сном, отрегулировать биологические часы — стараться ложиться и вставать в одно время, исключить алкоголь, кофе и чай по вечерам, а последний прием пищи завершать за три часа до сна, добавить умеренную активность (30—40 минут в день), но заканчивать занятия спортом за три часа до сна.

Важно различать случайные ночные пробуждения от проблем, которые требуют внимания специалиста. Тревожные сигналы для визита к врачу: ночные пробуждения длительностью более 30 минут, нарушения сна более трех ночей в неделю на протяжении одного месяца, дневная сонливость, усталость, снижение памяти и работоспособности, громкий храп или задержки дыхания во сне.