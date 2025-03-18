Общество

Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Перечень специальностей, позволяющих иностранным гражданам получить вид на жительство в России в упрощённом порядке, может быть сокращён с 203 до 31 позиции, как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Этот проект приказа Минтруда РФ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам при соблюдении установленных законом требований в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ), вошла 31 специальность. Прежде иностранным работникам была доступна возможность в упрощенном порядке получать гражданство, а сам перечень содержал 203 специальности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в список войдут только инженерные и рабочие специальности узкой специализации, а также профессии аналитиков и инженеров в определённых областях науки, пишут РИА Новости.

«Преференции в части получения вида на жительство — мера точечная, адресная. Они предоставляются именно высококвалифицированным специалистам с редкими компетенциями, востребованными у конкретных работодателей. Это, например, инженер-технолог по промышленному производству пьезоэлектрических кварцевых кристаллических элементов, технолог изготовления резонатора лазерного диода, судокорпусник-ремонтник», — объяснил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин, чьи слова приводит пресс-служба.

В ведомстве напомнили, что до апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.