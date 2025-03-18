Алексей Прокофьев оставит пост руководителя невельской больницы

Алексей Прокофьев покинет должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
«На еженедельной планерке Алексей Дмитриевич объявил коллективу Себежского филиала, что принял непростое решение — покинуть должность руководителя филиала по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», - отметили в комитете.
Алексей Прокофьев возглавлял медицинскую организацию с 2020 года.
«Комитет по здравоохранению Псковской области благодарит Алексея Дмитриевича за проделанную работу, реализацию национальных проектов на территории Себежского района», - добавили в комитете.
С понедельника исполнять обязанности руководителя филиала будет Ирина Байкова.