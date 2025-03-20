На службу в ФСБ пригласили псковичей

На военную службу по контракту приглашает Пограничное управление ФСБ России по Псковской области.
«Если вам от 18 до 38 лет, образование не ниже среднего (11 классов), хорошее здоровье и хотите заниматься действительно важным и интересным делом, мы ждем вас!» - отметили в пресс-службе управления.
Работодатель предлагает:
- стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток;
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- страхование жизни и здоровья;
- право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России;
- возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- ежегодную материальную помощь;
- обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наем жилья;
- право на пенсию через 14 лет военной службы.
Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.
Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту
в пограничных органах:
- В городе Пскове: 8 (8112) 698-222, 698-275. Адрес: улица Инженерная, дом 113.
- В городе Гдове телефон: 8 (81131) 21-331. Адрес: улица Ленинградская, дом 9.
- В городе Печоры : 8 (81148) 24-262. Адрес: улица Приозерная, дом 1.
- В деревне Шелино Пыталовского : 8 (81147) 21-774. Адрес: дом 55.
- В городе Себеже: 8 (81140) 35-815, 22-930. Адрес: переулок Почтовый, дом 4Е.
- В городе Невеле телефон: 8 (81151) 21-462. Адрес: улица Ленкоммуны, дом 28Б.