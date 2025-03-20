Общество

Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы

Кто в Псковской области получит единовременную выплату к 80-летию Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по социальной защите Псковской области.

За счет средств федерального бюджета выплата в размере 80 000 рублей предусмотрена:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 55 000 рублей положена:

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны;

бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Также предусмотрены выплаты за счет областного бюджета. Выплата в размере 20 000 рублей предусмотрена участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Выплата в размере 5 000 рублей предусмотрена родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин и не имеющим иных оснований на меры социальной поддержки, и гражданам, которым присвоен статус «Дети войны», проживающим в Псковской области» и не имеющим иных оснований на меры социальной поддержки.

За счет средств местных бюджетов выплата в размере 5 000 рублей предусмотрена вдовам (вдовцам) участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.

Единовременная денежная выплата будет назначаться автоматически по имеющимся данным в апреле-мае 2025 года.