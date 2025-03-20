Общество

В МВД рассказали о схеме мошенничества с использованием музыки из рекламы банков

Телефонные мошенники стали использовать музыку из рекламы банков, чтобы вызвать доверие, заполучить код от онлайн-банка и вывести со счета имеющиеся деньги. Об этом говорится в материалах МВД РФ.

«В своих телефонных звонках мошенники начали применять новую тактику: они используют музыку из рекламы банков, - сказано в материалах. - Таким образом преступники пытаются укрепить доверие потенциальной жертвы, создавая ощущение, что поступивший звонок действительно идет от ее кредитного учреждения».

В МВД пояснили, что в рамках этой мошеннической схемы аферисты звонят человеку и почти сразу сбрасывают вызов, не дождавшись ответа. Если человек перезванивает на незнакомый номер, то слышит знакомую композицию. «Это усиливает его уверенность в том, что он действительно будет общаться с сотрудниками своего финансового учреждения», - рассказали в ведомстве.

Затем злоумышленники действуют уже по стандартной схеме. В частности, они начинают вести разговор якобы от имени сотрудника банка, пытаясь путем обмана узнать коды подтверждения из СМС-сообщений, учетные данные для авторизации в онлайн-банке с целью получения доступа к счету клиента и дальнейшего вывода оттуда денег, пишет ТАСС.