Общество

Лантратова: Около 70% российских учителей сталкиваются с травлей

В России около 70% учителей сталкиваются с травлей, однако эффективных механизмов их защиты практически не существует. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

По словам Яны Лантратовой, если ребенок, ставший жертвой травли, может рассчитывать на защиту со стороны общества, то учитель оказывается в гораздо более уязвимом положении. Она также отметила, что с травлей сталкиваются 57% детей, пишет ТАСС.

Проблема травли как детей, так и учителей будет обсуждаться на втором Всероссийском антибуллинговом форуме «Надо поговорить, который пройдет 24 марта в Госдуме. Форум будет посвящен повышению информированности и осознанности подростков, педагогов, родителей, руководителей общественных организаций и представителей органов власти в отношении проблемы буллинга.