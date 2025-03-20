Общество

Стартовал прием заявок в социальный проект «Герои новых технологий»

В 2025 году запущен новый уникальный социальный проект «Герои новых технологий». В рамках проекта ветераны СВО, а также члены семей погибших участников СВО могут стать дистанционными сотрудниками крупных российских компаний. Они также имеют возможность пройти бесплатное обучение современным и востребованным IT-профессиям, что способствует обеспечению дистанционной занятости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект предлагает полностью онлайн-формат работы, где все процессы — от собеседования до работы и оплаты — происходят в интернете. Это позволяет ветеранам трудиться из своего дома в любой точке России. Такой формат особенно подходит для тех, кто передвигается на колясках либо нуждается в гибком графике.

Основная цель проекта — создать эффективное решение проблемы нехватки рабочих мест для ветеранов в малых населенных пунктах по всей России. В ближайшее время планируется вовлечение в проект еще большего количества работодателей по всей стране.

Реализация проекта проходит при поддержке и координации Государственного фонда «Защитники Отечества».

Уже сейчас ветераны СВО, а также члены семей погибших участников СВО могут самостоятельно стать участниками проекта «Герои новых технологий», заполнив заявку на сайте героиновыхтехнологий.рф.