Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Шаг до престола: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире;
- Готовьте денежки: у Wildberries появилась собственная видеоплатформа Wibes;
- Нет мракобесию: в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг.
Трансляция завершена