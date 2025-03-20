Общество

Браконьер выплатил 285 тысяч рублей за ущерб природе благодаря усилиям псковских приставов

На территории национального парка «Себежский» задержали мужчину, который занимался незаконной рыбной ловлей. Его действия привели к экологическому ущербу, и в отношении него возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ. Суд обязал браконьера выплатить компенсацию в размере 285 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

После вступления решения суда в силу, материалы дела поступили судебным приставам Гдовского района. Должнику было предложено добровольно исполнить решение суда, в противном случае грозили меры принудительного взыскания. Мужчина затягивал выплаты, что привело к аресту принадлежащего ему земельного участка. Вынужденный погасить долг, он исполнил требования суда.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.