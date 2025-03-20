Общество

Сотрудник псковских районных администраций учились фиксировать признаки правонарушений

Обучающий курс для сотрудников администраций Псковской области стартовал в пятницу, 21 марта, в АНО «Корпоративная академия правительства Псковской области». Участие в нем, очно или в режиме онлайн, принимают представители всех муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

В рамках первого модуля представители УМВД России по Псковской области ознакомили ответственных должностных лиц в муниципальных образованиях с порядком выявления и фиксации признаков административного правонарушения, а также составления протокола в отношении безответственных граждан.

Второй модуль обучения «Практика рассмотрения дел об административных правонарушениях» пройдет в апреле.

Мероприятия проводятся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в том числе и с целью привлечения к ответственности граждан, проявляющих безответственность в части нарушения установленного запрета выхода на лед. Как отмечают организаторы курса, обучение актуально в преддверии пожароопасного и купального сезона.