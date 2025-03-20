Общество

Оперативный обмен информацией перед пожароопасным сезоном обсудили МЧС и Россельхознадзор

В Пскове в ходе заседания Штаба обсудили вопросы повышения эффективности осуществления мероприятий муниципального земельного контроля, а также подготовку к пожароопасному сезону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Псковской области.

В Пскове под председательством Заместителя Руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирины Апанасовой в онлайн формате состоялось заседание Штаба по повышению эффективности осуществления мероприятий муниципального земельного контроля. В заседании приняли участие представители органов местного самоуправления, Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области.

Помимо основных результатов работы при осуществлении федерального государственного и муниципального земельного контроля на территории Псковской областей в 2024 году, целей и задач на 2025 год, были разъяснены вопросы подготовки к пожароопасному сезону.

В своем выступлении представитель ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев отметил, что в целях выявления и пресечения нарушений пожарной безопасности между ведомствами организована работа по оперативному обмену информацией. Так, в рамках совместных мероприятий от Управления Россельхознадзора в 2024 году поступила информация по 472 земельным участкам, имеющим признаки указанных нарушений, по результатам проведенных выездных обследований было выдано 288 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Заместитель начальника отдела земельного надзора Лариса Медюшко проанализировала деятельность органов муниципального земельного контроля Псковской области в 2024 году, проинформировала участников штаба о новых изменениях в действующем законодательстве Российской Федерации, об обязанности исполнения органами муниципального земельного контроля требований налогового законодательства.

Результатом заседания Штаба стало не только обсуждение ключевых вопросов повышения эффективности муниципального земельного контроля, но и принятие решения об усилении межведомственного взаимодействия между Управлением Россельхознадзора и ГУ МЧС России по Псковской области, это позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период.