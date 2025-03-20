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Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Псковской области

23.03.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводят на территории Псковской области с  с 24 марта по 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция призывает наших граждан проявлять бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в территориальные органы МВД России по месту жительства (единый номер вызова экстренных служб - 112), а также по телефону доверия УМВД России по Псковской области 8 (8112) 59-22-33.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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