Общество

В Кремле считают, что телефонный разговор Путина и Трампа приблизил их встречу

Прошедший недавно телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, приблизил их очную встречу, убежден пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля назвал состоявшийся разговор доверительным и откровенным, прошедшим в конструктивной рабочей атмосфере. При этом на вопрос журналиста, приблизил ли этот разговор двух лидеров их непосредственную встречу, Песков ответил коротко и четко: «Безусловно».

Однако более обстоятельный разговор о перспективах своей встречи президенты будут поднимать тогда, когда появятся «конкретные наработки, совместное понимание и договоренности» с обеих сторон, обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.