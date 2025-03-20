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Общество

В Кремле считают, что телефонный разговор Путина и Трампа приблизил их встречу

23.03.2025 13:23|ПсковКомментариев: 0

Прошедший недавно телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, приблизил их очную встречу, убежден пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля назвал состоявшийся разговор доверительным и откровенным, прошедшим в конструктивной рабочей атмосфере. При этом на вопрос журналиста, приблизил ли этот разговор двух лидеров их непосредственную встречу, Песков ответил коротко и четко: «Безусловно».

Однако более обстоятельный разговор о перспективах своей встречи президенты будут поднимать тогда, когда появятся «конкретные наработки, совместное понимание и договоренности» с обеих сторон, обратил внимание пресс-секретарь российского лидера. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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