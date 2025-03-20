Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
самозапрет на получение кредита
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Эхо несостоявшегося теракта
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Как отправить ребенка в летний лагерь
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Креативная экономика Как начать свое дело?
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
«Лёгкая кухня» Классические блины
 
 
 
ещё Общество 20.03.2025 18:000 Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы 24.03.2025 07:000 Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта 23.03.2025 22:000 Россиян предупредили об опасности весенних гроз для роутеров 23.03.2025 21:400 Фальшивую купюру обнаружили в Пскове 23.03.2025 21:000 Дожди и температуру до +9 градусов прогнозируют в Пскове 24 марта 23.03.2025 18:470 Воры на кассах самообслуживания в Пскове: какое наказание их ждет
 
 
 
Самое популярное 17.03.2025 22:189 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  18.03.2025 13:370 Отец и сын погибли на зимней рыбалке в Псковской области 20.03.2025 13:060 Появилось видео с места смертельного ДТП около пустошкинской деревни Алоль 19.03.2025 13:170 В Пскове скончался замдиректора ООО «Старые кварталы» Александр Чмиль 18.03.2025 15:310 17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта

24.03.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день борьбы с туберкулезом (англ. World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (нем. Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (англ. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — IUATLD) и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез (от лат. tuberculum — бугорок) — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, туберкулезными бактериями инфицировано около четверти населения мира, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 3500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею (большинство из которых — жители развивающихся стран).

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире, а также является ведущей причиной смерти на фоне ВИЧ-инфекции и одной из ведущих причин смерти, обусловленной устойчивостью к противомикробным препаратам.

Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ), пишет calend.ru.

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания. Хотя официально сегодняшняя дата была утверждена в 1982 году, но проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире ещё в конце 19 — начале 20 веков и основывалось на благотворительной деятельности. Считается, что как раз тогда и родилась идея Дня Белого цветка, когда в Женеве впервые на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить и в других европейских странах, а продажа ромашек привлекала внимание населения и приносила противотуберкулёзным организациям доход. Так, в Дании и Норвегии право продажи цветка являлось монополией противотуберкулёзных обществ.

В то же время и в России также стали возникать различные общества по борьбе с туберкулезом. В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для данных больных, где также велась большая профилактическая работа среди населения. В 1910 году была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств и несколько санаториев. 20 апреля 1911 года впервые прошёл День «Белой Ромашки». Тогда мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом, проводились повсеместно. Хотя в советское время данная акция была забыта, но сегодня она вновь возрождается — в марте-апреле во многих российских регионах можно увидеть на улицах людей, раздающих белые ромашки — настоящие или искусственные, чтобы привлечь внимание населения к данной проблеме. А к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом также принято проводить различные благотворительные мероприятия.

Благодаря проводимой в России противотуберкулезной работе, в последние годы удалось снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. И всё же они продолжают оставаться на высоком уровне, отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Поэтому работа в данном направлении ведётся постоянно.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 247 человек
24.03.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта 23.03.2025, 22:000 Россиян предупредили об опасности весенних гроз для роутеров 23.03.2025, 21:400 Фальшивую купюру обнаружили в Пскове 23.03.2025, 21:230 Программа «Родная сказка» пройдет в Изборске
23.03.2025, 21:000 Дожди и температуру до +9 градусов прогнозируют в Пскове 24 марта 23.03.2025, 20:400 Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США 23.03.2025, 20:230 Жительница Невеля фиктивно зарегистрировала у себя россиянина 23.03.2025, 20:030 Россиянам назвали ключевые факторы снижения цен на новые авто
23.03.2025, 19:440 Пропавшего полтора года назад великолучанина продолжает разыскивать полиция 23.03.2025, 19:150 В Совфеде перечислили ожидания от переговоров России и США 23.03.2025, 18:470 Воры на кассах самообслуживания в Пскове: какое наказание их ждет 23.03.2025, 18:150 Вильфанд рассказал об использовании ИИ в метеорологии
23.03.2025, 17:480 Инициированный музеем-заповедником «Михайловское» пушкинский конкурс прошёл в Набережных Челнах 23.03.2025, 17:250 Эксперты выяснили, сколько россиян докупают товары ради бесплатной доставки 23.03.2025, 17:000 Выставка «Кукольные истории Марии Воробьевой» пройдет в Пскове 23.03.2025, 16:400 Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля
23.03.2025, 16:200 Псковские спасатели заняли первое место по сдаче нормативов ГТО 23.03.2025, 15:560 России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле 23.03.2025, 15:330 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» звучит на сцене Псковской филармонии 23.03.2025, 15:100 Папа Римский впервые появился на публике за последние пять недель
23.03.2025, 14:430 Врач-терапевт рассказала о последствиях неправильной осанки 23.03.2025, 14:161 Великолучанин несколько раз выстрелил в голову пожилого мужчины из строительного степлера 23.03.2025, 14:080 Эрмитаж может запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей 23.03.2025, 13:450 Музейщики из «Михайловского» и «Дома Языковых» обсудили новые юбилейные планы
23.03.2025, 13:230 В Кремле считают, что телефонный разговор Путина и Трампа приблизил их встречу 23.03.2025, 13:000 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Псковской области 23.03.2025, 12:350 Россиянам рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования 23.03.2025, 12:090 Спортсмен из Псковской области стал призером первенства России по армрестлингу
23.03.2025, 11:470 Россиянам рассказали, как правильно выбрать растворимый кофе 23.03.2025, 11:221 Михаил Ведерников поздравил работников гидрометеорологической службы с их праздником 23.03.2025, 11:000 В ГД призвали усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания 23.03.2025, 10:380 Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории
23.03.2025, 10:231 Треть псковичей положительно относится к деятельности профсоюзов 23.03.2025, 10:000 Россиянам рассказали о новой опасности через общественный Wi-Fi 23.03.2025, 09:400 Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин 23.03.2025, 09:200 Борис Елкин рассказал об истории псковской улицы Волкова
23.03.2025, 09:000 Всемирный метеорологический день отмечают 23 марта 22.03.2025, 22:000 Диетолог рассказал, чем опасно употребление острых палочек латяо 22.03.2025, 21:400 Звукорежиссер «Ленфильма» Владимир Персов умер на 80-м году жизни 22.03.2025, 21:230 Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская прибыла в Горно-Алтайск
22.03.2025, 21:000 Кровля сгорела в бане в невельской деревне Лукашово 22.03.2025, 20:400 Юрист объяснил, чем грозит аренда аккаунта в мессенджерах 22.03.2025, 20:240 Почти четыреста святогорских школьников побывали на музейных «Пушкинских уроках» 22.03.2025, 20:200 Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Голубкиной
22.03.2025, 20:000 До +12 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 23 марта 22.03.2025, 19:400 Подозреваемого в посредничестве в передаче особо крупной взятки задержали на трассе «Псков» 22.03.2025, 19:200 Фотофакт: Лебедей заметили на полях Палкинского района 22.03.2025, 19:000 В Госдуму внесли проект о разрешении проезда автотранспорта в водоохранных зонах
22.03.2025, 18:400 Пластиковый контейнер сгорел в мусоросборочной камере в псковской многоэтажке 22.03.2025, 18:200 В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии провайдеров из-за Lovit 22.03.2025, 18:000 Нетрезвого водителя на Chevrolet остановили в Кунье 22.03.2025, 17:400 Автомобиль ВАЗ сгорел на федеральной автодороге в Печорском округе
22.03.2025, 17:200 В Пскове прошла присяга иностранных граждан 22.03.2025, 17:000 Мусор горел в подвале дома в Пскове 22.03.2025, 16:400 Более 5 тысяч человек посетили фестиваль русской музыки в Пскове 22.03.2025, 16:200 Стартовало голосование за лучший рисунок в конкурсе от псковской компании «Экогрупп»
22.03.2025, 16:005 Социальный фонд рассказал, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц 22.03.2025, 15:400 На Землю надвигается магнитная буря 22.03.2025, 15:133 Псковская кошка Маша заняла второе место в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 22.03.2025, 15:000 «Самолёты» конструировали на открытии выставки «Метафизика Пскова»
22.03.2025, 14:400 Поиски рыжеволосой женщины продолжаются в Великих Луках 22.03.2025, 14:230 Псковские шахматисты завоевали пять комплектов наград на чемпионате по быстрым шахматам и блицу 22.03.2025, 14:000 Online-лекцию о художнике, первым запечатлевшим «дом Лариных» в Тригорском, прочёл сотрудник Пушкинского заповедника 22.03.2025, 13:390 Более полумиллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области
22.03.2025, 13:180 Умер бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман 22.03.2025, 13:000 Жителя соседнего с Псковом региона будут судить за ДТП на Рижском проспекте 22.03.2025, 12:400 Стало известно о новой схеме мошенничества с QR-кодами для аренды самокатов 22.03.2025, 12:200 Поставки каменного угля из России в Южную Корею упали до минимума за четыре года
22.03.2025, 11:560 Умерла актриса Лариса Голубкина 22.03.2025, 11:390 Театрально-филармонический комплекс планируют построить в Пскове 22.03.2025, 11:200 Псковича задержали за кражу спиртного из магазина на улице Олега Зобова 22.03.2025, 11:000 Подготовительные работы по созданию тротуара проходят на улице Генерала Маргелова в Пскове
22.03.2025, 10:400 Мошенники продают пустышки под видом лекарств по льготным ценам - МВД 22.03.2025, 10:200 Полярное сияние запечатлели над бобриным болотцем в Псковском районе 22.03.2025, 09:540 Пропавшая девочка из Югры спустя семь месяцев нашлась в Пскове 22.03.2025, 09:400 Концерт «Песни и романсы» пройдет в музее-усадьбе Модеста Мусоргского в куньинской деревне Наумово
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru