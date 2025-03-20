Внесение изменений в бюджет Пскова на 2025-2027 годы обсудят на заседании гордумы

Более 5 тысяч человек посетили фестиваль русской музыки в Пскове

Стартовало голосование за лучший рисунок в конкурсе от псковской компании «Экогрупп»

Социальный фонд рассказал, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц