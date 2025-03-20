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Общество

Внесение изменений в бюджет Пскова на 2025-2027 годы обсудят на заседании гордумы

24.03.2025 10:03|ПсковКомментариев: 0

34-я очередная сессия Псковской городской Думы пройдет 28 марта, данная информация следует из постановления Думы.

Сессия состоится по адресу: город Псков, дом 14 (Псковская городская Дума). В повестку дня сессии включены 25 вопросов. Основные темы:

  • Отчет начальника УМВД России по городу Пскову о результатах работы за 2024 год.
  • Вопрос внесения изменений в бюджет города Пскова на 2025-2027 годы.
  • Изменения в решении об оплате труда руководителей муниципальных предприятий.
  • Установление границ территорий для осуществления территориального общественного самоуправления.
  • Утверждение перечня должностей муниципальной службы, связанных с декларированием доходов.
  • Рассмотрение протеста прокурора на Кодекс этики муниципальных служащих.
  • План благоустройства и озеленения территории Пскова на 2025 год.
  • Внесение изменений в правила предоставления ритуальных услуг.
  • Награждения почетными грамотами и благодарственными письмами представителей образовательных и культурных учреждений, а также членов Думы.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос об установке памятника святой равноапостольной княгине Ольги рассмотрят на очередной сессии Псковской городской Думы.

 
Также на сессии будет вынесен вопрос об установке памятника святому благоверному князю Довмонту-Тимофею.
 
Теги: #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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