Общество

Каждый второй пскович считает достойной зарплатой сумму от 100 тысяч рублей – опрос

Аналитики финансового маркетплейса Сравни и hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, чем руководствуются псковичи при выборе своего карьерного пути, а также о какой зарплате мечтают.

По данным опроса пользователей hh.ru, самым частым критерием, который оценивают псковичи при выборе первой или новой профессии, является личный интерес, этот вариант выбрали 60% респондентов. Так как люди могли выбирать несколько вариантов ответа, еще 49% опрошенных добавили, что на втором месте у них при выборе карьеры – возможный заработок, еще 30% ориентируются на востребованность профессии. При этом 14% участников опроса также обращают внимание на бонусы, которые может дать работа (дополнительное обучение, ДМС, путешествия, собственное жилье и другие). Интересно, что при выборе профессии, 18% прислушиваются к советам близких. Это самый высокий показатель по стране. А вот 8% – учитывают результаты теста профориентации, еще 5% продолжают профессиональную династию.

По данным опроса, для 90% псковичей на выбор профессии влияет перспектива получать более высокую зарплату. А 70% местных респондентов в ходе опроса поделились, что у них есть определенный жизненный стандарт, которого они хотели бы достичь благодаря своей профессии.

При этом каждый второй житель региона (59%) считает достойной оплатой своего труда сумму от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 16% респондентов, их работа должна оплачиваться суммой от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. 20% опрошенных россиян указали, что считают достойной оплатой своей деятельности сумму до 100 тысяч рублей. А вот доход более 500 тысяч мечтают получать лишь 2% опрошенных горожан. Остальные затруднились ответить.

По данным hh.ru, самой высокооплачиваемой профессией (за исключением управленческих позиций) на данный момент в Псковской области оказался специалист по тендерным процедурам. Медиана предлагаемых зарплат на этой позиции составила 150 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода оказался мастер по ремонту техники, им предлагают в среднем 145 тысяч рублей. На третьем месте по предлагаемой зарплате — агроном, им предлагают 140 тысяч рублей.