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Общество

Неделю бесплатных мастер-классов проведет псковский молодежный центр

24.03.2025 09:58|ПсковКомментариев: 0

С 24 по 28 марта Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих на серию бесплатных мастер-классов. Участники получат возможность попробовать себя в различных направлениях, таких как бариста, изготовление подставки для смартфона, стрельба из лука и формирование индивидуального стиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

С 24 по 28 марта Псковский городской молодёжный центр проводит неделю бесплатных мастер-классов.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Всего запланировано девять мероприятий, каждое из которых проведут местные специалисты и организации. Организатор недели мастер-классов Мария Каменская подчеркнула, что цель мероприятия — не только обучение новым умениям, но и создание платформы для знакомства молодежи с успешными представителями различных сфер деятельности.

Неделя мастер-классов проходит для псковской молодёжи

Запись на каждый мастер-класс осуществляется отдельно, количество мест ограничено. Подробную информацию можно найти в группе Молодёжного центра Пскова.

Теги: #мастер-класс
Источник: Псковская Лента Новостей
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