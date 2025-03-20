Общество

Неделю бесплатных мастер-классов проведет псковский молодежный центр

С 24 по 28 марта Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих на серию бесплатных мастер-классов. Участники получат возможность попробовать себя в различных направлениях, таких как бариста, изготовление подставки для смартфона, стрельба из лука и формирование индивидуального стиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Всего запланировано девять мероприятий, каждое из которых проведут местные специалисты и организации. Организатор недели мастер-классов Мария Каменская подчеркнула, что цель мероприятия — не только обучение новым умениям, но и создание платформы для знакомства молодежи с успешными представителями различных сфер деятельности.

Запись на каждый мастер-класс осуществляется отдельно, количество мест ограничено. Подробную информацию можно найти в группе Молодёжного центра Пскова.