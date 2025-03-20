В Пскове демонтировали 12 самовольно установленных рекламных конструкций

Совместно с муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города» проведены мероприятия по демонтажу 12 самовольно установленных рекламных конструкций на фасадах зданий в различных районах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова
Работы проводились по следующим адресам: улица Льва Толстого, дом 16; улица Гоголя, дома 6 и 26а; улица 128-й Стрелковой дивизии, дом 6; улица Луговая, дом 9; улица Новосёлов, дом 7; улица Инженерная, дом 90б; улица Звёздная, дом 12; улица Коммунальная, дом 69а; улица Гражданская, дом 12; улица Яна Райниса, дом 58.
Напомним, ранее сообщалось о демонтаже гаражей на улице Челнокова, 5А в Пскове.