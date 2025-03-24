Общество

Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области состоялась масштабная акция, регион принял международный антифашистский марш-эстафету «Наша Великая Победа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Марш-эстафета прошел через Знамя Победы в деревне Идрица Себежского района, мемориал «Вечный огонь» в Великих Луках, а к вечеру прибыл в Псков. Автоколонна приехала на площадь Победы к Могиле Неизвестного солдата в 18:00. Акция проходит с возложением цветов и развертыванием масштабной копии Знамени Победы.

Проект призван увековечить память о подвиге народов СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и для организации патриотического воспитания.